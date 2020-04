2Frères en tournée dans les ciné-parcs du Québec cet été!

Depuis un peu plus d'un mois, la crise du coronavirus force de nombreux artistes sont dans l'obligation d'annuler leurs tournées et leurs spectacles. Le populaire duo 2Frères a trouvé une façon unique d'aller tout de même à la rencontre de son public cet été!



Erik et Sonny Caouette offriront une tournée originale et différente dans les ciné-parcs du Québec qui respectera bien sûr les règles de distanciation sociale imposées par le gouvernement. Les concerts seront présentés sur une scène mobile avec une équipe minimale de techniciens. La prestation sera à la fois en direct sur scène, mais également projetée sur écran géant et diffusée dans les voitures des fans sur place.





Quelle idée originale, n'est-ce pas?



Les deux premiers événements seront présentés gratuitement à Rimouski (11 juillet) et Matane (12 juillet) où seront aménagés des ciné-parcs spécialement pour l’occasion. Le duo visitera également le ciné-parc de Val-Morin le 7 août et celui d’Orford les 12 et 13 août.

La liste complète des dates et des villes de cette tournée sera révélée dans les prochains jours. On vous tiendra au courant!



Karine Paradis

