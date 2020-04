4 chanteurs québécois reprennent On The Road Again de Willie Nelson!

Roch Voisine, Patrick Norman, Sylvain Cossette et Jean-François Breau nous offrent une reprise du succès On The Road Again de Willie Nelson!

Les 4 chanteurs populaires se sont filmés chacun chez soi et ont ensuite uni leurs voix et leurs guitares dans un montage formidable!

Pour cette vidéo musicale, tournée pour le plaisir, Roch Voisine, Patrick Norman, Sylvain Cossette et Jean-François Breau se sont renommés The Silvers Foxes. Un clin d'oeil à leur chevelure argentée!

Voici donc leur reprise de la chanson On The Road Again de Willie Nelson :

Leurs voix vont si bien ensemble!

Si vous aimez ce genre de reprises acoustiques, vous adorerez celle de Ludovick Bourgeois!

Le gagnant de La Voix nous a récemment offert une nouvelle version de sa chanson sa chanson Figé dans le temps en compagnie de Fred St-Gelais :

On adore quand nos artistes favoris proposent des versions intimes de leurs chansons!

