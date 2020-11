ADISQ 2020: voyez les hilarantes capsules de Louis-José Houde!

Chaque année, à quelques jours du Gala de l'ADISQ, Louis-José Houde présente les capsules « Remerciements de pochettes ».

Elles sont arrivées aujourd'hui!

Dans ces quatre drôles de vidéos, l'humoriste et animateur du gala s'amuse à lire les remerciements les plus loufoques qu'on écrit les artistes dans leur pochette d'album.

À travers les différentes capsules, Louis-José Houde prend entre autres plaisir à décortiquer les remerciements de Louis-Jean Cormier, Pierre Lapointe, Matt Holubowski et Les Hay Babies.

Voici les quatre capsules en question :

Au moment de dévoiler ces vidéos, Louis-José Houde a avoué que son public lui manquait terriblement :

« Normalement à pareille date, je vous propose de venir assister au Gala de l’ADISQ en personne à la Place des Arts. Puis je me retrouve avec trois rangées d’entre vous, au tout devant, avec vos grosses faces, et ça me rassure. C’est vous qui riez le plus fort. Corneille sourit tout le temps, Vincent Vallières aussi, mais étant donné que vous êtes moins en nomination, on dirait que vous êtes plus détendus.

Cette année je ferai ça tout seul. Mais j’espère que vous aurez l’occasion d’attraper le gala ce dimanche, pour mettre un peu de vos dites grosses faces dans mon numéro d’ouverture fraîchement écrit. »

Radio-Canada

Rappelons que le Gala de l'ADISQ sera présenté en direct à ICI Télé ce dimanche, le 1er novembre, dès 20h. Louis-José Houde sera le maître de cérémonie pour une 15e année. Évidemment, toutes les règles sanitaires en vigueur seront respectées.

D'ici là, découvrez toutes les nominations du Gala de l'ADISQ 2020 et faites vos prédictions!

Vous aimerez aussi: