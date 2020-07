Affaire Bernard Adamus: Coeur de Pirate et Les Soeurs Boulay quittent leur maison de disque!

Coeur de Pirate et les Soeurs Boulay ont décidé de quitter leur maison de disques, Dare To Care. C'est via Instagram que les chanteuses ont annoncé qu'elles se dissociaient complètement de leur label de musique!

Dans la foulée des dénonciations des derniers jours, Mélanie et Stéphanie Boulay ont livré un message venant du coeur à leurs abonnés (étant elles-mêmes des survivantes et des proches de victimes d'abus ou d'inconduites), leur expliquant leur décision.



Suite aux allégations d'inconduites sexuelles concernant Bernard Adamus, le patron de Dare To Care, Éli Bissonnette, a annoncé qu'il quittait ses fonctions. Depuis hier, plusieurs personnes l'accusaient de ses agissements qui visaient à protéger la carrière de Bernard Adamus, fermant les yeux sur les inconduites sexuelles dont il était accusé!

Dans son message publié sur Facebook aujourd'hui, Éli confirme qu'il était au courant des rumeurs concernant son protégé, et ce, depuis le lancement de son tout premier album, Brun, en 2009.



Facebook Éli Bissonnette



Suite à cette prise de parole, ainsi qu'à celle des Soeurs Boulay, Coeur de pirate a annoncé qu'elle avait décidé de rompre ses liens de gérance avec Eli Bissonnette, de Dare To Care.



Instagram Coeur de pirate



Rappelons que mardi soir, la chanteuse Safia Nolin a affirmé avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de Maripier Morin dans une série de publications sur Instagram.

Maripier Morin a annoncé aujourd'hui qu'elle se retirait de toutes activités professionnelles.



