Alex Nevsky : «Je m’excuse à toutes celles que j’ai pu blesser ou offenser»

Alex Nevsky a publié une lettre ouverte afin de demander pardon à son ex-conjointe et à toutes celles qu'il a pu blesser ou offenser par son comportement abusif, aujourd'hui sur Instagram.

Dans la foulée des dénonciations de comportements inappropriés, d'abus et d'inconduites sexuelles sur les réseaux sociaux, l'auteur-compositeur a reçu une lettre de son ancienne petite amie.

Dans ce texte, qu'elle lui a envoyée en privé, elle raconte toute la douleur que leur relation abusive lui a apportée.

Alex Nevsky a ensuite répondu publiquement à son ex sur con compte Instagram officiel. Il a du même coup demandé pardon à toutes les autres femmes avec qui il aurait pu être insistant, blessant ou offensant :

« Avant-hier j’ai reçu un courriel. Le courriel le plus difficile à lire de toute ma vie. De la part d’une femme que j’ai aimée, et avec qui j’ai été en couple. Dans ce courriel, elle décrit la relation abusive dans laquelle elle a passé deux ans. Je découvre que mon comportement lui a fait extrêmement mal, et qu’elle en porte encore les blessures. Je découvre comment, par ce que je croyais être de l’amour, j’ai fait et je fais encore parfois du chantage émotionnel, comment j’ai des attentes irréalistes face à la sexualité dans un couple.

Je découvre à 34 ans comment certains de mes comportements sont abusifs. Je découvre ce qu’est la coercition sexuelle. Dans ce courriel, je découvre à quel point j’ai manqué d’écoute, d’empathie et de sensibilité. Je l’ai privée de sa voix et de sa force. Je découvre une partie de moi que je n’avais jamais regardée auparavant. Je découvre qu’il me manque des morceaux pour être l’homme dont je serai fier. Je découvre que je fais partie de la gang de ceux qui doivent changer. Qui doivent s’éduquer. Avant cette lettre, je me mettais toujours du côté des gentils, des bons. Comme si l’insidieux de mes gestes appartenait à une dynamique de couple, plutôt qu’à moi.

Je me rends compte à quel point c’est difficile de se voir pour qui l’on est au complet, sans diminuer ses torts ou laisser parler l’égo. Je prends aujourd’hui l’entière responsabilité pour toutes les fois où une femme s’est sentie insuffisante ou obligée d’avoir des rapports intimes avec moi. Je ne serai plus insistant, ou déplacé. J’ai reçu ce courriel comme le plus grand cadeau de toute ma vie. Je m’avoue enfin que j’ai un comportement toxique. Je ressens enfin énormément d’empathie pour celles que j’ai blessées. Je ressens enfin un grand soulagement de ne plus jamais accepter ceci. Je l’acceptais, car je ne le voyais pas, mais maintenant, grâce à vous toutes qui avez le courage de nommer, de dénoncer, mes yeux sont grands ouverts, et ne se refermeront plus.

Maintenant, je ferai tout en mon pouvoir pour être un allié, pour ne plus jamais défendre par mon silence ou mon inaction des agresseurs ou des violeurs. J’ai mis un terme à ma relation de travail avec un agresseur il y a deux mois. J’étais au courant d’une histoire (qui est très très loin de tout ce que j’ai lu d’abominable à son sujet dans les derniers jours), puis j’ai cru la version de l’agresseur, qui avait bien entendu omis de me faire part du pire.

Je le regrette amèrement. Je m’en veux de ne pas avoir cherché davantage à connaître la vérité. Je m’excuse aux victimes. J’ai aussi, dans mon entourage, une autre personne visée par des allégations. Ami de longue date, j’ai fermé les yeux sur certaines histoires, favorisant l’humain que je connaissais et appréciais, au détriment des victimes.

Je n’ai pas réfléchi à la portée de mes gestes. Je ne le ferai plus. Je ne cautionnerai plus jamais, par mon silence, ce genre de comportement. Je m’excuse à ses victimes. Je ferai dorénavant partie des hommes conscients du problème et responsables de leurs actes. C’est peut-être un peu tard, mais c’est aujourd’hui seulement malheureusement que je comprends le poids de mes mots et de mes gestes.

Il me reste beaucoup à apprendre. Il me reste de sincères discussions à entamer. Il me reste le reste de ma vie pour ne plus jamais gâcher celle d’une femme que j’aime. Je m’excuse à toutes celles que j’ai pu blesser ou offenser par mes actes et mes mots.

Je vous entends, je vous vois et je vous crois.

Alexandre. »

Voici la publication du chanteur :

Vous aimerez aussi: