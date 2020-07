Alex Nevsky: Musicor suspend sa collaboration avec le chanteur

La maison de disques Musicor et Distribution Select a annoncé qu'elle rompait les liens pour une durée indéterminée avec Alex Nevsky.



Cette décision a été prise suite aux confessions du chanteur, qui a avoué avoir entretenu une relation abusive pendant deux ans avec une ancienne amoureuse.



Voici le message de Musicor annonçant la fin temporaire de leur collaboration avec Alex Nevsky :



« Compte tenu de l’admission par Alex Nevsky de « coercition sexuelle » dans sa publication Instagram de vendredi dernier, Musicor et Distribution Select suspendent pour une durée indéterminée leur collaboration avec l’artiste. »





Cette histoire survient alors qu'une importante vague de dénonciations survient actuellement sur les réseaux sociaux. Plusieurs artistes ont été visés par des allégations d'inconduites sexuelles, dont Bernard Adamus, Maripier Morin et Yann Perreau.

