Alex Nevsky sort du silence 5 mois après la controverse

Alex Nevsky est revenu sur les réseaux sociaux après 5 mois de silence, aujourd'hui.

Le célèbre chanteur était au coeur d'une controverse après que, dans la foulée des dénonciations de comportements inappropriés, d'abus et d'inconduites sexuelles sur les réseaux sociaux, il ait reçu une lettre de son ancienne petite amie.

Il avait ensuite fait l'admission de « coercition sexuelle » et de « comportements abusifs » à l'endroit de son ex. Alex Nevsky demandait aussi pardon à « toutes celles qu'il a pu blesser ou offenser par ses actes et ses mots ». Suite à cette lettre ouverte, Musicor, sa maison de disques, avait suspendu toute collaboration avec l'artiste.

Aujourd'hui, Alex Nevsky déclare que lui et son ex-conjointe, Stéphanie Boulay, ont entrepris une démarche réparatrice.

Voici le message du chanteur, publié aujourd'hui sur Instagram :

« Depuis les événements de juillet dernier entre Stéphanie Boulay et moi, nous avons décidé de tenter de défaire les noeuds, d’apaiser les blessures et les non-dits et d’entreprendre, ensemble, une démarche réparatrice. C’est difficile de le faire, même parfois impossible, mais nous avons réussi à nous parler. Nos échanges ont été constructifs et nous sommes aujourd’hui prêts à déclarer que nous avons fait la paix. Puisse notre histoire contribuer à poursuivre cette discussion courageuse et saine déjà entamée sur les rapports de pouvoir et les rapports homme-femmes dans notre sociétés.

Le travail ne s’arrête pas là : nous nous engageons à tout faire pour lutter contre les violences, quelles qu’elles soient. Et nous nous souhaitons mutuellement, avec bienveillance, un chemin harmonieux pour la suite de nos carrières et de nos vies respectives. »

De son côté, la chanteuse a partagé le même texte :

Si vous avez besoin d'aide ou connaissez quelqu'un qui est en situation conjugale d'abus, de coercition sexuelle ou autres violences, sachez que plusieurs ressources sont disponibles et tout à fait gratuites.

Vous trouverez plusieurs centres et lignes d'appel au www.agressionsexuellemontreal.ca.

