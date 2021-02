Alex Nevsky souligne ses 35 ans avec une ballade au piano!

Alex Nevsky célèbre ses 35 ans aujourd'hui!

L'auteur-compositeur interprète est en effet né le 17 février 1986.

Afin de souligner cette journée spéciale, passée en confinement comme le reste de la population, l'artiste a partagé une vidéo sur Instagram.

La capsule d'une minute et demie nous montre Alex Nevsky installé au piano. Devant sa grande fenêtre ensoleillée, il interprète une pièce instrumentale douce et touchante.

Voici la délicate vidéo en question, à visionner avec le volume au maximum :

« Aujourd’hui j’ai 35 ans. Ce piano est semblable à mon coeur en cette journée lumineuse.

Je vieillis doucement, entouré d’amour. 🤚🏼🌷✋🏼 »

Wow! On prendrait un spectacle complet!

On souhaite un joyeux anniversaire à Alex Nevsky!

Dans un autre ordre d'idées, son amoureuse, Vanessa Pilon, a dévoilé son nouveau tatouage hier sur les réseaux sociaux.

L'animatrice s'est fait encrer des runes liées dans le bras gauche.

Vous pouvez découvrir une première photo de son tattoo dès maintenant sur enVedette!

Et pour plus de musique qui fait du bien, The Silver Foxes nous offrent une reprise du succès Take It Easy des Eagles, cette semaine! La formation, qui se compose de Roch Voisine, Patrick Norman, Sylvain Cossette, Bruno Pelletier et Jeff Smallwood, s'est à nouveau réunie à distance et le résultat est formidable :

