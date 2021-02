Amélie B. Simard reprend Et Cetera de Gabrielle Destroismaisons et c'est magnifique!

Amélie B. Simard a dévoilé une toute nouvelle vidéo, cette semaine, dans laquelle elle reprend le succès Et Cetera de Gabrielle Destroimaisons!

La comédienne est accompagnée de son bon ami chanteur David Latulippe, qu'on a pu voir à La Voix en 2016.



Le duo s'approprie complètement l'extrait et nous offre une version originale et unique. Le résultat est magnifique!

Écoutez maintenant la reprise du succès pop sorti en 2000 :



On adore!



Avec la vidéo, Amélie B. Simard a écrit : « Un petit retour en 2000, vous rappelez-vous de cette chanson? On a eu envie de la revisiter, à notre façon. Et cetera de @gabrielle_destroismaisons. Hâte de lire vos commentaires! »

Et si vous voulez réentendre l'originale, la voici :

Si vous ne suivez pas encore Amélie B. Simard sur Instagram, on vous invite à le faire dès maintenant.

La vedette publie régulièrement des parcelles de son quotidiens ainsi que de superbes photos de ses looks!

Vous aimerez aussi :