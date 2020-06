Après une garden party, Marie-Chantal Toupin se fait critiquer pour ne pas avoir respecté la distanciation sociale

Marie-Chantal Toupin est encore au centre de la controverse!

On se rappelle que la belle blonde avait fait les manchettes la semaine dernière lorsqu'elle s'était fait refuser le droit par la Ville d'offrir des spectacles privés dans la cour de certains fans, tout en respectant la distanciation sociale. Marie-Chantal avait alors annoncé qu'elle n'en ferait qu'à sa tête à partir de maintenant et donnerait si elle le veut des garden party chez les gens:

«Vos lois de merde je m'en balance. Voir si je ne peux pas gagner ma vie à distance tout en respectant vos lois à la con... FINI LA BLONDE ROUSSE SE FOU DE LA GOUVERNE...LA PANTIN À ASSEZ ATTENDU ET CRU À VOS HISTOIRES!!! MAINTENANT JE VIS!!!!!», disait-elle.

Comme prévu, la chanteuse a participé à une première garden party mercredi dernier et elle en a profité pour partager des photos via sa page Facebook officielle. Or... Marie-Chantal n'a pas reçu les commentaires escomptés, puisque ses fans se sont empressés de lui faire remarquer qu'elle ne respectait AUCUNEMENT le 2 mètres de distanciation sociale prescrit par le gouvenerment... et ce, malgré le fait qu'elle mentionne qu'elle le respectait bel et bien!



Facebook de Marie-Chantal



Voyant l'engouement à la suite de son petit bisou à un fan alors qu'elle portait une visière, Marie-Chantal a retiré sa publication de Facebook!

Aujour'hui, la chanteuse en rajoute une coche en comparant sa présence à une garden party à celle de Justin Trudeau lors des manifestations contre le racisme!



