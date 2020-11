Ariane Moffatt : écoutez sa touchante et réconfortante chanson Espoir!

Ariane Moffatt est notre vedette du jour!



La populaire chanteuse dévoile aujourd'hui le premier extrait de son tout nouvel album, à paraître au printemps 2021. Une pièce touchante et réconfortante qui fait du bien.



« Je vous offre aujourd'hui une chanson douce en espérant que ça puisse vous emmailloter le coeur. Elle est dispo sur toutes les plate-formes », a écrit la vedette sur les réseaux sociaux.



Écoutez la chanson Espoir ci-dessous :







Quelle belle chanson! On a hâte d'entendre la suite!



Espoir est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes de téléchargement et d’écoute en continu.





Rappelons qu'Ariane Moffatt fera partie du corps professoral de la nouvelle mouture de Star Académie : elle s'occupera de la création musicale!



Le tournage du Camp de sélection a d'ailleurs débuté cette semaine. Afin de nous donner un avant-goût de ce qu'on pourra voir à la télé, le producteur de l'émission Jean-Philippe Dion a dévoilé deux photos prises en coulisses. Découvrez mainetnant les clichés!



Vous aimerez aussi :