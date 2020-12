Ariane Moffatt renversante avec son look d'icône rock des années 80!

Ariane Moffatt est notre rockstar du jour!

L'autrice-compositrice-interprète a dévoilé une nouvelle photo d'elle, hier soir sur Instagram, est on est tombés à la renverse!

Sur l'image, Ariane Moffatt pose vêtue d'un ensemble sport en toile blanc, rose et noir. Avec ses bottes blanches, sa coupe de cheveux « mullet » et son maquillage sombre et sexy, la belle Québécoise a l'air d'une icône rock des années 80!

Voici le look flamboyant de la star :

Tel que mentionné par Ariane Moffatt sous la photo, elle portait cet ensemble pour le tournage du vidéoclip Nos voix.

Cette chanson originale a été écrite par Sarahmée et Hannah Hesse Sings et est interprétée par Sarahmée, Ariane Moffatt, Claudia Bouvette, Tom-Éliot, Miro et Raccoon dans le cadre de la prochaine Soirée MAMMOUTH. Ce gala jeunesse sera présenté à Télé-Québec le 11 décembre prochain.

Vous pouvez voir le magnifique vidéoclip dès maintenant :

Wow!

Par ailleurs, Ariane Moffatt a récemment lancé une toute nouvelle chanson.

La pièce, intitulée Espoir, se retrouvera sur son nouvel album à paraître au printemps prochain. Il s'agit d'une chanson douce, touchante et réconfortante :

Espoir est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes de téléchargement et d’écoute en continu.

En plus d'avoir un album en chantier, Ariane Moffatt fera partie du corps professoral de la nouvelle mouture de Star Académie : elle s'occupera de la création musicale!

Découvrez l'équipe complète des profs de la télé-réalité dès maintenant!

