Ariane Moffatt: un cri du coeur face aux voyageurs insouciants

Ariane Moffatt a publié un long texte accompagné d'un montage photo frappant, aujourd'hui sur Instagram.

L'image montre, d'un côté, un avion rempli à craquer de voyageurs s'envolant vers le Sud pendant que crise de la COVID-19 est plus grave que jamais. De l'autre, une salle de spectacle complètement vide depuis des mois en raison de cette même pandémie.

Avec ce montage, Ariane Moffatt lance un cri du coeur.

L'autrice-compositrice-interprète sait qu'elle est chanceuse d'avoir pu continuer à travailler en 2020, malgré tout, mais elle est l'une des privilégiée. Elle rappelle que la crise sanitaire est loin d'être terminée et se désole de voir les efforts de tant de gens brisés par des touristes heureux et insouciants.

Voici la bouleversante publication d'Ariane Moffatt :

« Tout passe ...

Oui mais tout nous traverse ...



Et on va se le dire , le choc aura été brutal à encaisser cette année .



Constantes adaptations dans un quotidien masqué par une brume qui ne se dissipe jamais totalement sous notre regard de plus en plus ahuri.



Chacun aura connu ses défis , ses combats ; nos sociétés ont été "shakées" comme rarement.

Me semble que cette immense douche froide ne peut pas nous être tombée dessus pour rien ...



Faudra être indulgents et encore patients pour la suite , les batailles ne sont malheureusement pas terminées ...



Je fais partie des femmes ,des artistes extrêmement privilégié(e)s et j'en suis plus que jamais consciente mais mon cœur bat au même rythme que tous (tes) mes ami(e)s , collègues , frères et sœurs créateurs et créatrices ,technicien(nes) et artisan(es) qui ont vu leur gagne-pain et leur passion presque disparaître du jour au lendemain cette année .



Vivement un retour à la possibilité de pratiquer notre art, notre métier ; on a tant besoin des arts vivants pour respirer sainement collectivement .



C'est comme ça que je l'imagine cette nouvelle année donc. Des retrouvailles , une joie profonde d'embrasser la musique à nouveau avec vous , qui me manquez tant!



Pensées chaleureuses et bienveillantes pour tous ceux et celles qui ont eu / ont à composer directement avec ce putain de virus ,

Vous êtes faits forts ❤️.



Pensées pas mal moins chaleureuses envers ceux et celles qui ne rentreront même PAS avec des marques de masques sur leur bronzage nombriliste.



Prenons soin de nous ,et pas besoin d'être à moins de deux mètres pour demander de l'aide au besoin ; y'a tellement de raisons de se sentir démunis en ce moment



🤷🏻‍♀️.



Tout Plein d'amour et à très vite je l'espère ,

Ariane (en mode emo) x »

