Bleu Jeans Bleu vous fera sourire avec un nouveau vidéoclip!

Bleu Jeans Bleu est de retour en musique! Le populaire groupe québécois lance aujourd'hui le vidéoclip de sa chanson Veux-tu jouer un bowling?

Dans ce drôle de clip, François Lessard, Mathieu Collette, Mathieu Lafontaine et Pierre-David Girard nous entraînent en salle de curling! L'ambiance vintage et loufoque cadre à merveille avec les paroles de la chanson d'amour comique.

Voici le vidéoclip de Veux-tu jouer un bowling? de Bleu Jeans Bleu :

Les images ont été captées au Club de curling TR à Trois-Rivières. Le vidéoclip est réalisé par Matt Charland.

Si vous avez envie de réécouter la chanson en lisant les paroles, assez absurdes merci, les voici :

« Tu savais bien que dans le sous-sol de l’église de Chesterville

Il y avait un éclairage tamisé et deux allées de quilles

Alors pour inviter le gars qui faisait vibrer ton cœur de jeune fille

C’était l’endroit rêvé

Il n’était pas particulièrement viril; pas vraiment costaud

Mais de toute ton équipe d’échecs c’était le héro

Et la fin de semaine fixant le téléphone couchée dans ton lit d’eau

Tu rêvais de l’appeler pour lui demander

Veux-tu jouer un bowling ce soir?

C’est le spécial clair de lune disco couche-tard

Une allée juste à vous, tu lui ferais des yeux doux

Qui se font dans le noir

Tu mettrais ton coton ouaté le plus hot

Avec une photo des New Kids On The Block

Tu prendrais soin de gauffrertes cheveux

Sur tes paupières une poudre bleue

Tu t’assoirais dans le meilleur spot

Ti commanderais un pichet d’Orange Crush

Car tu avais cru comprendre que c’était sa sorte

En le voyant le midi pendant qu’il mangeait son lunch

Et quand la liqueur aurait laissé ses traces

Dans son duvet qui fait office de moustache

Tu l’embrasserais comme dans les vues

De ton amour il ne douterait plus

Tu l’épouserais à Niagara Falls

Vous auriez sept enfants et deux chow chow

Si tu avais le courage de lui demander

De ta voix de miel dans le combiné

Veux-tu jouer un bowling ce soir? (bis)

Il avait tout ce qu’il faut

Pour que votre amour ne prenne pas le dalot »

Karine Paradis

Veux-tu jouer au bowling? figure sur l'album Perfecto de Bleu Jeans Bleu, sorti en janvier 2019.

C'est d'ailleurs sur ce disque qu'on retrouve la célèbre chanson Coton ouaté. L'album est disponible sur iTunes ainsi que sur toutes les plateformes de musique en streaming.

