Bonne nouvelle pour Stéphanie Lapointe!

Après avoir vécu une année pour le moins rocambolesque, Stéphanie Lapointe voit enfin la petite lueur au fond du tunnel...

Eh oui, la populaire auteure, qu'on a connue dans la deuxième cuvée de Star Académie en 2004, devait lancer son quatrième tome de sa populaire série Fanny Cloutier (dont plus de 35 000 exemplaires ont été vendus au Québec) à l'automne dernier... Toutefois, avec la pandémie de coronavirus et la fermeture des librairies, puis des problèmes d'impression, les exemplaires du livre Fanny Cloutier — Mon automne africain se sont finalement retrouvés à bord d’un train dont la trace a été perdue. Ouf!

Enfin, en début mars, les fameux exemplaires ont été retrouvés et ont été acheminés vers les librairies du Québec. Finalement, bonne nouvelle, depuis le 18 mars dernier, Fanny Cloutier — Mon automne africain est maintenant disponible! C'est via Facebook que la belle auteure a dévoilé la grande nouvelle à ses fans:



«EN LIBRAIRIE!🌸

Que d’aventures, mais le voici enfin! Le tout nouveau tome de la série Fanny Cloutier, écrit par Stéphanie Lapointe et illustré par Marianne Ferrer, vous transporte au… Rwanda! 👌 Les vacances qui s’annonçaient plutôt paisibles seront déroutantes à bien des égards et l’amitié de Léo et Fanny sera mise à l’épreuve. Sera-t-elle assez forte pour survivre à ce voyage haut en émotion?🐒 En librairie dès maintenant!⚡️», dévoile-t-elle.



Facebook Stéphanie Lapointe

D'ailleurs, Stéphanie Lapointe travaille présentement à l’adaptation cinématographique du premier tome avec le scénariste Pierre-Yves Bernard. «Toute la structure du film est en train de prendre forme», confie-t-elle à La Presse. «C’est Vision 4, la maison ayant produit les films tirés de la série Aurélie Laflamme, qui est derrière le projet. Ç’a été long, parce que je suis tombée enceinte et il y a eu la pandémie!» Stéphanie planche aussi présentement à l’écriture d’une série télé jeunesse racontant la vie de jeunes passionnés de chevaux, qui sera tournée l'été prochain!

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stéphanie Lapointe (@stephanie_fannycloutier)



Lors de la dernière année, Stéphanie Lapointe a eu la visite de la cigogne! Eh oui, c'est lors de l'émission En direct de l'univers spéciale Fête des mères qu'on a pu découvrir que la jolie auteure avait mis au monde sa deuxième petite fille (elle est aussi maman d'une fille de 8 ans).

La belle auteure, qui est aussi chanteuse, a d'ailleurs participé à l’album Nos retrouvailles, paru en janvier dernier!



