Ça PASSE ou ça CASSE: Le look Wonder Woman de Céline Dion?!

Avec ce look de superhéroïne tout droit sorti d'un film de Marvel, Céline Dion est prête à s'attaquer aux forces les plus obscures... Ne lui manque que ses bracelets à l'épreuve des balles, son lasso magique et le tour est joué!

«Vivez la vie en respectant la règle d’or ✨», dévoile la team de Céline, partageant une photo à couper le souffle de la chanteuse portant un magnifique ensemble vintage scintillant Thierry Mugler.

Une chose est sûre... avec ce look, impossible de passer incognitooooooo!





D'ailleurs, ces superbes clichés ont été pris l'an dernier par la photographe Paola Kudacki pour la promotion de son album Courage. Y'a pas à dire, Céline s'est vraiment donnée pour la sortie de ce nouvel opus...



Des images des coulisses ont même été captées lors du photoshoot de ce look futuriste stylisé par le duo formé de Sydney Lopez et Pepe Muñoz!





Rappelons que Céline Dion a envoyé toutes ses pensées aux victimes de la tragédie de Beyrouth, cette semaine, sur les réseaux sociaux. Découvrez ici le touchant message de la star!



