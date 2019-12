Céline Dion chante un classique de Noël et c'est magnifique

Céline Dion nous offre un superbe cadeau de Noël à l'avance!

La diva québécoise a interprété le succès Happy Xmas (War Is Over) de John Lennon et Yoko Ono pendant sa tournée Courage à Boston.



Sans plus attendre, voici la prestation remplie d'émotions de la star captée par un spectateur :









Céline Dion est déjà dans l'esprit des Fêtes. L'icône de la pop s'est glissée dans une superbe robe de soirée rouge à paillettes pour décorer son sapin. Encore une fois, son look est parfait!



Rappelons que Céline Dion sera de retour à Montréal les 18 et 19 février prochains dans le cadre de sa tournée Courage. Des billets pour les deux concerts sont encore disponibles. Ne ratez surtout pas votre chance de la voir en concert!





