Céline Dion sur le coronavirus: «Je vous souhaite force et courage»

Céline Dion a adressé un message rempli d'espoir à ses fans sur les réseaux sociaux, quelques jours après avoir reporté plusieurs concerts de sa tournée mondiale en raison de la pandémie de coronavirus.



La star québécoise envoie de la force et du courage à ceux qui ont perdu des proches ou qui sont malades en cette période de crise. Elle précise également être en isolement volontaire pour assurer sa sécurité et celle des autres.



«J’espère que vous prenez tous bien soin de vous durant ces temps particulièrement difficiles. Je suis à la maison avec ma famille et nous prenons les précautions nécessaires pour rester en santé et en sécurité. Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu des proches, ceux qui sont malades et tous ceux qui sont durement affectés par cette situation dramatique. Je vous souhaite force et courage et j’espère que des nouvelles positives ramèneront nos vies à la normale très prochainement. Maintenant plus que jamais, j’espère que la musique saura vous apporter une source de réconfort et de paix intérieure.

Nous sommes tous ensemble concernés… Soyons bons les uns envers les autres, et prenons soin de nous et des autres.»



Rappelons que Céline Dion célèbre cette année les 25 ans de son album iconique D'eux. Pour l'occasion, elle a publié plusieurs vidéos souvenir de cette époque marquante de sa carrière.



La vedette a fait plusieurs apparitions remarquées à New York dans les dernières semaines, notamment dans un pull à pailettes Gucci d'une valeur de 2000$ et dans une magnifique robe fleurie Oscar de la Renta.



Gotham/GC Images



