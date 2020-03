Céline Dion épate avec deux looks ultra colorés!

Blues hivernal... Où ça?

Céline Dion chasse toutes traces d’hiver avec deux looks ultra vitaminés, de quoi nous crinquer à bloc avec les nombreuses bordées et neige qu’on a reçues dans les derniers jours!

Fidèle à elle-même, Céline brille à New York dans deux ensembles créés par sa garde rapprochée; ses stylistes Pepe Muñoz et Sydney Lopez!

Lequel préférez-vous?





La belle chanteuse est réellement dans un «New York state of mind» et fait tourner toutes les têtes des paparazzis alors qu'elle est en ville, dans la Grosse Pomme, pour donner des spectacles dans le cadre de sa tournée Courage!

Aimez-vous mieux lorsque Céline ose la couleur ou reste dans des teintes plus classiques?



Gotham/GC Images via Getty Images



Habillée d'une veste zippée néon Balenciaga qui attirait tous les regards, Céline portait aussi des joggings de luxe et des baskets Triple S de la marque, de quoi faire damner toutes les influenceuses. Découvrez le look juste ICI!



Pssst! Céline Dion a fait monter le fils de Paul Piché sur scène à Montréal.

