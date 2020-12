Céline Dion est en deuil

Nous offrons toutes nos condoléances à Céline Dion, ses amis et ses proches, qui sont en deuil.

C'est via Instagram que la star internationale a partagé ses sympathies à la famille de Pierre Lacroix (ancien meilleur ami de son défunt mari René Angélil), qui est décédé des suites de la COVID-19 dimanche, à Las Vegas. L’ex-directeur général des Nordiques de Québec et de l’Avalanche du Colorado était âgé de 72 ans.

«Je suis profondément attristée d’apprendre le décès de Pierre Lacroix. Pierre était le meilleur ami de René et nous avons partagé tant de moments merveilleux avec lui et son épouse Coco. Quel privilège de les avoir tous les deux dans nos vies. Mes pensées vont à Coco et à leurs fils Martin et Éric, ainsi qu'à toute leur famille. Avec tout notre amour, Céline, René-Charles, Nelson & Eddy xx…», dévoile-t-elle sur ses réseaux sociaux.





Nous offrons toutes nos condoléances à Céline Dion pendant cette dure épreuve.





