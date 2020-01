Céline Dion lance un cri du coeur pour aider l'Australie

De terribles incendies ravagent l'Australie depuis le mois de septembre. Une vingtaine de personnes sont décédées et des millions d'animaux ont perdu la vie.



Plusieurs stars se sont ainsi mobilisées pour venir en aide aux pompiers et aux gens dans le besoin, dont Céline Dion. La diva québécoise a partagé un touchant message sur les réseaux sociaux, invitant ses milliers de fans à donner à diverses organisations.



Voici sa publication : «Les horribles incendies en Australie sont absolument dévastateurs. Ça me brise le cœur de voir toute la destruction qu’ils provoquent - la perte tragique de vies, de maisons et d’espèces sauvages. Mes pensées et mes prières accompagnent les habitants de la magnifique Australie. Si vous le pouvez, merci de faire un don à l'une des nombreuses organisations qui sont là pour aider.»



Nicole Kidman et son mari Keith Urban, qui possèdent les nationalités américaines et australiennes, ont donné 500 000 dollars aux services d'incendie qui font un travail exceptionnel pendant ces moments difficiles.







George Pimentel - Getty Images



Pink, Selena Gomez, Naomi Watts, Kim Kardashian et plusieurs autres stars ont aussi invité leurs fans à donner en partageant les liens de plusieurs organisations importantes.



I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp