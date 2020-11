Céline Dion lancera une nouvelle chanson de l'auteure de Because You Loved Me

Céline Dion lancera une toute nouvelle chanson au début de l'année 2021!

Cette pièce sera écrite par la talentueuse Diane Warren, l'auteure de son succès planétaire Because You Loved Me.

Cette dernière travaille actuellement sur son premier album concept. Diane Warren écrira toutes les chansons qui figureront sur ce disque et différents artistes les interpréteront à leur manière.

Parmi les stars qui ont accepté de collaborer avec l'auteure, on compte entre autres Céline Dion, John Legend, Mary J. Blige et Jason Derulo.

Jeff Vespa/Getty Images North America

Outre Because You Loved Me, Diane Warren a écrit les paroles d'une foule de chansons populaires dont plusieurs ont été nommées aux Oscars : I Don't Want to Miss a Thing d'Aerosmith, Til It Happens To You de Lady Gaga, Nothing's Gonna Stop Us Now de Starship. C'est également elle, la parolière derrière le succès Un-Break My Heart de Toni Braxton!

Le premier extrait de l'album de Diane Warren, qui s'intitule Times Like This, sera interprétée par Darius Rucker et lancée le 10 novembre prochain. .

The Cave Sessions Vol. 1, qui contiendra la chanson de Céline Dion, devrait paraître au début de l'année 2021.

Imaginez si notre Céline chantait ce nouvel extrait à Star Académie, cet hiver lors d'un numéro dirigé par son complice Pepe Munoz! Après tout, on a le droit de rêver, ce dernier fera partie du corps professoral de l'Académie!

Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images

Dans un tout autre ordre d'idées, on vous invite à découvrir une photo de Céline Dion au naturel posant sous un sublime coucher de soleil, dévoilée un peu plus tôt ce mois-ci sur les réseaux sociaux!

