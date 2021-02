Céline Dion magnifique dans un immense manteau de fourrure

Céline Dion est notre vedette du jour!

La célèbre Québécoise a partagé une photo souvenir prise il y a deux ans, aujourd'hui sur Instagram.

Le cliché nous montre la star vêtue d'un immense manteau de fourrure noir et de bottes à talons aiguilles. D'un air très sérieux et inspiré, Céline Dion prend la pose devant sa bibliothèque.

Voici la photo en question, qui nous ramène en février 2019 :

Wow!

La personne derrière la lentille est Dee Amore, une coiffeuse qui accompagne Céline Dion à peu près partout.

C'est elle qui a pris, entre autres, les superbes photos de la star en pleine nature, l'automne dernier.

Parlant de Céline Dion, son fils René-Charles vient de lancer son premier EP!

Le mini-album hip-hop s'intitule CasiNo.5 et a été lancé sous son nouveau nom d'artiste, RC Angelil!

Le EP comprend 5 chansons intitulées Mamba Mentality, MONEY, THRILLS, AND REST, NO Ls, GG4 et LV.

Céline Dion a réagi à la sortie du mini-album de son fils aîné dans un message sur les réseaux sociaux. Elle révèle être fière et touchée de partager la même passion que son fils! Vous pouvez revoir le petit mot de la célèbre maman dès maintenant!



