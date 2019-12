Céline Dion magnifique avec une troupe de ballet

Céline Dion célèbre les Fêtes avec les danseurs de Casse-Noisette!



La diva québécoise a assisté à la prestation des artistes du Ballet national du Canada lors de son récent passage à Toronto. Elle est magnifique!



«J’ai eu le privilège de voir les plus que talentueux artistes du Ballet national du Canada lors de leur prestation de Casse-Noisette. Merci pour l’incroyable expérience!»



Céline Dion a montré ses talents de ballerine dans une magnifique vidéo lors de sa tournée Courage. Dans les images, on peut voir la superstar danser avec son meilleur ami Pepe Munoz.



Voici les images touchantes. Préparez-vous à avoir des frissons!









Rappelons que la chanteuse a attiré tous les regards à Toronto avec un immense chapeau et des verres fumés... Voyez son look extravagant maintenant!



