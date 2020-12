Céline Dion participe à un challenge des Fêtes de la meilleure façon!

Céline Dion est notre vedette du jour!

Comme vous le savez, la superstar adore s'amuser et prendre part à différents challenges sur le web. On n'a qu'à repenser à son hilarant montage photo pour illustrer 2020...

Cette fois-ci, Céline Dion a sauté à pieds joints dans le défi #MyElf !

Qu'est-ce que ce challenge? Il s'agit de trouver le nom d'une vedette qui rime avec votre nom à vous afin de recréer l'expression anglophone « Elf on a Shelf » à votre façon! Puis, les gens « photoshoppent » la star en question sur leur épaule!

Comme une image vaut mille mots, vous comprendrez probablement mieux en voyant la version de Céline Dion du défi #MyElf :

Adam Levine sur Céline!

Elle aurait aussi pu choisir la reine, « The Queen », comme l'a fait Cara Delevingne :

Parmi les autres célébrités qui ont embarqué dans le challenge, on compte Elizabeth Banks, qui a fait de Tom Hanks son petit lutin...

... ainsi Grease-sur-Reese :

C'est tellement drôle!

Et vous, quelle vedette serait votre Elf on the Shelf?

Sur une autre note, Céline Dion a dévoilé il y a quelques jours ses données d'écoute sur la plateforme Spotify en 2020. Cette année, la musique de la chanteuse a été écoutée pendant 32,4 millions d'heures par 42,8 millions d'utilisateurs! Découvrez toutes les données exactes. Impressionnant, n'est-ce pas?

