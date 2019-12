Céline Dion rayonne dans un habit de sport en velours

La fabuleuse Céline Dion continue de surprendre ses milliers de fans avec ses looks.



De passage à Toronto cette semaine pour sa tournée Courage, la star a attiré tous les regards avec des nombreux styles et accessoires fashion, dont un immense chapeau rouge.



Sur une nouvelle photo en coulisses, la chanteuse rayonne maintenant dans un habit de sport en velours. Elle est magnifique!



Voyez ci-dessous le superbe look de la star :



Si vous n'avez pas vu Céline Dion à Montréal le mois dernier, sachez qu'elle sera de retour dans la métropole les 18 et 19 février prochains. Des billets pour les deux concerts sont encore disponibles. Ne ratez surtout pas votre chance de la voir en spectacle!







