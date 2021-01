Céline Dion rend hommage à René Angélil, cinq ans après son décès

C'est avec émotion que Céline Dion a rendu hommage à son défunt mari aujourd'hui sur ses réseaux sociaux, saluant la mémoire du producteur et mentor chéri décédé il y a cinq ans.

C'est via Instagram que la star internationale a publié un message plus qu'émouvant à la mémoire du père de ses trois enfants, emporté par un cancer le 14 janvier 2016.

«René, ça fait 5 ans déjà… Il n’y a pas une journée où nous ne pensons pas à toi. Nous nous tournons vers toi maintenant plus que jamais, afin que tu nous guides, nous protèges et que tu continues à veiller sur nous. Je prie pour que ton amour rayonne sur le monde entier, pour tous ceux qui, en cet instant précis, vivent des moments extrêmement difficiles. Tu es dans nos coeurs et dans nos vies pour toujours. On t’aime, Céline, René-Charles, Nelson et Eddy xx...», dévoile Céline Dion.



En décembre dernier, la chanteuse a partagé ses sympathies à la famille de Pierre Lacroix (ancien meilleur ami de René Angélil), qui est décédé des suites de la COVID-19, à Las Vegas. L’ex-directeur général des Nordiques de Québec et de l’Avalanche du Colorado était âgé de 72 ans.





Céline a célébré Noël avec son fils René-Charles et ses jumeaux Nelson et Eddy. La belle a d'ailleurs partagé un cliché plus que réjouissant de toute sa petite famille devant le sapin de Noël.





Sur une autre note, René-Charles Angélil s'est fait faire un nouveau tatouage qui n'a pas manqué de faire jaser dans les dernières semaines! Découvrez maintenant la nouvelle encre significative du jeune homme.





Vous aimerez aussi :