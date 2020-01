Céline Dion rend un hommage touchant à son fils René-Charles pour son anniversaire

René-Charles Angélil a DÉJÀ 19 ans... Comme on le dit si bien, comme le temps passe vite! Hier encore, il était haut comme trois pommes, avec ses cheveux si longs et soyeux!

Pour l'occasion, sa fière maman lui a rendu un touchant hommage via ses réseaux sociaux afin de célébrer le beau jeune homme qu'il est devenu.

«Mon cher René-Charles,



Je suis tellement fière de la façon dont tu te comportes et que tu évolues dans la vie. Tu es un vrai gentleman, et je veux que tu saches que ton père veille toujours sur toi et te protège… tout comme moi. Continue d’être le meilleur de toi-même. Sois fort, passionné et judicieux dans la poursuite de tes rêves. Tout est possible… «Sky is the limit!» Et surtout, sois heureux… ton bonheur fait mon bonheur. Je t’aime tellement, mon grand homme! Maman xx…», dévoile la star via Instagram.

Quelques jours après avoir perdu sa maman, on sent que Céline Dion est encore très émotive, malgré sa grande force!





Hier, Céline partageait un montage hilarant en participant au nouveau phénomène viral de l'heure d'Instagram, le Dolly Parton Challenge!

Voyez le résultat pour le moins convaincant:







