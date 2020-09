Céline Dion nous touche droit au coeur en chantant « Over The Rainbow »

Céline Dion nous touche droit au coeur, aujourd'hui, avec une nouvelle vidéo sur Instagram!



La chanteuse lance un message d'espoir en ces temps plus difficiles en reprenant le succès « Over The Rainbow » de Judy Garland.



Sur les images, on peut voir la diva tout en haut d'un gratte-ciel, regarder un arc-en-ciel au loin. Sa voix est puissante et réconfortante.



En légende de sa publication, Céline Dion a écrit : « Plus la tempête est grande, plus l'arc-en-ciel est brillant. Les beaux jours sont à venir... »



Voici les touchantes images ci-dessous :



Comme c'est beau...

Céline Dion a finalement annoncé les nouvelles dates de la portion nord-américaine de sa tournée Courage, cette semaine. Tel que mentionné précédemment sur enVedette, la diva a dû reporter de nombreux concerts en raison de la pandémie de COVID-19. Elle visitera 16 villes nord-américaines en moins de deux mois, en commençant par Winnipeg au Manitoba le 16 août 2021. Les spectacles reportés en Europe annoncés précédemment commenceront le 19 mars 2021 à Paris, en France, et se poursuivront dans 32 villes d’Europe jusqu’en juillet 2021. Découvrez tous les détails ici.



Vous aimerez aussi :