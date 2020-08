Céline Dion se confie sur la mort de René Angélil dans une nouvelle vidéo

Céline Dion est en vedette d'un tout nouveau court métrage!

Intitulé Behind Céline Dion’s Courage, ce petit film de 7 minutes nous permet d'entendre les confidences de la star sur la mort de son mari, René Angélil, et sur la façon dont cette épreuve a changé sa vie.

La chanteuse explique que la création de Courage a été très difficile, car c'était son premier album en anglais réalisé sans la présence de son époux.

Céline Dion raconte aussi qu'elle a dû faire un choix, après le décès de René Angélil, et elle a décidé d'être une guerrière et de foncer dans la vie.

Voici le court métrage Behind Céline Dion’s Courage :

« Parfois, on est plus fort qu’on ne le pense.

J’ai traversé des épreuves difficiles. La perte de René, la réalisation que je deviendrais une mère monoparentale. Lui et moi, on était une seule personne. On ne faisait qu’un. Alors quand il est décédé, j’ai senti que je n’étais plus que la moitié de moi-même. [...]

Au cours de la création de cet album, de nombreuses choses ont changé.

Vais-je cesser d’avancer pour toujours ou vais-je me dire ''Je suis une guerrière, une mère, je suis forte et je vais leur montrer que je peux le faire!'' J’ai décidé de rebâtir ma deuxième moitié. Ça m’a fait réaliser qu’il est temps d’essayer des choses. C’est le temps de prendre des risques. »

L'album Courage de Céline Dion est disponible sur iTunes, chez votre disquaire et sur toutes les plateformes de musique en continu.

