Céline Dion se dit «très reconnaissante» d'être nommée aux Junos 2021

Céline Dion est nommée à trois reprises aux Juno Awards 2021!

La célèbre québécoise est en nomination dans les pretigieuses catégories Artiste de l'année, Album Adulte contemporain de l'année et Album de l'année.

Les Juno Awards, rappelons-le, récompensent les artistes canadiens qui se sont démarqués avec leur musique au cours de l'année.

Céline Dion est donc honorée de voir que son album Courage se retrouve parmi les favoris. Elle est aussi très heureuse et reconnaissante de se retrouver aux côtés de Justin Bieber, Jessie Reyez, Ali Gati et The Weeknd dans la catégorie de l'Artiste de l'année !

Voici le petit mot de la superstar concernant cette belle nouvelle :

« Je suis très reconnaissante d’avoir reçu trois nominations aux Junos! Merci à tous ceux qui ont collaboré avec moi et qui ont travaillé si fort sur Courage. Et félicitations à tous les incroyablement talentueux nommés! - Céline xx »

On est tellement heureux pour elle! On lui souhaite de gagner!

Karine Paradis

Outre Céline Dion, un groupe Québécois se démarque dans l'une des principales catégories : les Cowboys Fringants! La formation est nommée dans la prestigieuse catégorie du choix du public!

Vous pouvez découvrir la liste complète des nominations sur le site officiel du gala.

La cérémonie des Juno Awards aura lieu à Toronto le 16 mai prochain.

