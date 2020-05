Céline Dion s'éclate en studio pendant l'enregistrement de son album Courage!

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, Céline Dion reste en contact avec ses fans en partageant du contenu exclusif sur les différentes plateformes sociales!



La célèbre diva québécoise a dévoilé une nouvelle vidéo, aujourd'hui, dans laquelle on peut la voir en pleine séance d'enregistrement de son album Courage.



Dans les images captées l'an dernier, on peut voir la superstar en studio alors qu'elle finalise la pièce Nobody's Watching. Toujours aussi fashion et glamour, Céline Dion s'éclate et fait même quelques pas de danse aux côtés de ses producteurs et musiciens!



Visionnez la vidéo virale ci-dessous :



Elle est tellement cool! On l'aime d'amour!



Rappelons que Céline Dion a remporté deux prestigieux prix aux Webby Awards cette semaine! Ce gala souligne l'excellence d'une personne ou d'un groupe sur Internet au cours de l'année. Le jury est composé des membres de l'Académie internationale des arts et des sciences numériques. Découvrez tous les détails ici!



