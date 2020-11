Céline Dion sombre et sexy en franges sous la pluie!

Céline Dion est notre vedette du jour!

En ce mardi gris de novembre, la superstar est venue illuminer notre fil d'actualités Instagram avec une photo diablement sexy!

Sur ce portrait professionnel, Céline Dion est vêtue d'un ensemble deux-pièces noir à franges.

Dans une atmosphère sombre, posant sous la pluie battante, la chanteuse incarne la force et le courage à travers la tourmente. Une photo aussi puissante que magnifique!

Voici la publication de Céline Dion :

« Malgré tout le temps que ça m'a pris pour rendre jusqu'ici, le jeu en valait la chandelle. »

N'est-elle pas renversante?

Parlant de Céline Dion, elle célèbre un anniversaire très important cette semaine : son album Courage a eu un an! Il s'agit de son tout premier disque en anglais sorti après le décès de son mari René Angélil. Avec cet opus, la vedette s'est retrouvée en première position du Billboard 200, une position qu'elle n'avait pas atteint aux États-Unis depuis son album A New Day Has Come en 2002.

Afin de souligner le tout, la célèbre chanteuse a remercié ses fans dans une touchante publication :



« Aujourd’hui, mon album Courage célèbre son premier anniversaire. Il y a un an, nous n’aurions jamais pu prédire ces épreuves auxquelles nous allions faire face. Mais à chaque étape, j’ai vu l’ampleur et la force de votre courage, et cela nous a tous laissé entrevoir des jours meilleurs. J’espère que les chansons de Courage vous ont donné la force, vous ont encouragé à chanter et danser un peu, vous ont aidé à traverser ces temps difficiles. Merci de m’avoir partagé votre courage. Prenez bien soin de vous, soyez forts et en santé… ensemble nous allons y arriver ! – Love, Céline xx… »

On vous invite à la suivre sur Instagram pour être les premiers à voir toutes ses inspirantes publications!

