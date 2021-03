Céline Dion souligne un anniversaire important!

Céline Dion souligne un anniversaire bien important, ce mois-ci!

Il y a 25 ans, la star québécoise lançait son quatrième album anglophone, Falling Into You. Cet opus comprend les célèbres pièces It's All Coming Back to Me Now, Because You Loved Me, All By Myself et Falling Into You.



Il est l'un des disques les plus vendus de l'histoire, avec des ventes estimées à 32 millions d'exemplaires à travers le monde.





Sony



Afin de célébrer ce moment spécial, Céline Dion a révélé une belle surprise à ses fans : une version remasterisée en haute définition de la vidéo officielle de la chanson-titre, Falling Into You!



Le tournage de ce vidéoclip, réalisé par Nigel Dirk en 1996, a eu lieu en France.



Revoyez les images ci-dessous :





Quelle était votre chanson préférée sur cet album?



Rappelons que la diva a reporté à nouveau sa tournée européenne en raison de la pandémie de COVID-19. Les spectacles de la chanteuse, qui devaient avoir lieu du 16 mars au 16 juin 2021, sont déplacés du 25 mai au 24 septembre 2022. Voyez le message de Céline Dion à ses fans!



