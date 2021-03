Céline Dion vous invite à revoir ce clip mythique en version HD!

Céline Dion nous invite à replonger dans nos souvenirs, aujourd'hui, en regardant le vidéoclip de son succès It's All Coming Back to Me Now!

C'est que ce clip mythique, dans lequel la diva québécoise enlace un fantôme et court dans un manoir en immense robe blanche, est désormais disponible en version HD!

Comme la version originale est sortie en 1996, on l'a appréciée sur nos petits écrans de télévision cathodique à l'époque. Le revoir en 2021, en version haute définition, nous permet de découvrir une foule de détails qu'on avait manqués! Et que dire de la grande beauté de Céline Dion, qui est tout simplement intemporelle dans ce clip dramatique!

Voici l'invitation de la chanteuse suivie du vidéoclip remasterisé du succès It's All Coming Back to Me Now :

« But when you touch me like this

And you hold me like that

I just have to admit

That it's all coming back to me 🏰🎥

🏰🎥 🏰🎥🏰🎥



C’est l’un des clips les plus légendaires de Céline et il est maintenant en version haute définition! Revisitez ce classique intemporel. »

Magnifique! Et quelle chanson!

Rappelons que Céline Dion célèbre un anniversaire bien important, ce mois-ci : il y a 25 ans, la star québécoise lançait son quatrième album anglophone, Falling Into You. Cet opus comprend les célèbres pièces It's All Coming Back to Me Now, Because You Loved Me, All By Myself et Falling Into You.



Il est l'un des disques les plus vendus de l'histoire, avec des ventes estimées à 32 millions d'exemplaires à travers le monde.

Par ailleurs, Céline Dion a reporté à nouveau sa tournée européenne en raison de la pandémie de COVID-19. Les spectacles de la chanteuse, qui devaient avoir lieu du 16 mars au 16 juin 2021, sont déplacés du 25 mai au 24 septembre 2022. Voyez le message de Céline Dion à ses fans!

