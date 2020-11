Cette chanteuse populaire met en vente sa maison style château pour 924 900 $

Si vous aimez les contes de fées, vous allez tomber en amour avec cette demeure aux airs de petits châteaux!



RE/MAX

RE/MAX

RE/MAX



La chanteuse pop-dance Luisa Pepe se départit de sa luxueuse propriété située dans le quartier réputé du Boisé de la Pinière à Terrebonne, dans Lanaudière.

Le prix demandé?

Il faudra débourser pas moins de 924 900 $ pour mettre la main sur cette superbe demeure de style château appartenant à la chanteuse.



RE/MAX

RE/MAX

RE/MAX

RE/MAX



Facile d'accès par la sortie 35 de l'autoroute 640 et à seulement 15 minutes de Montréal, la sublime maison comprend six chambres, trois salles de bain, une salle d'eau, une piscine creusée et un foyer au gaz.



RE/MAX

RE/MAX

RE/MAX

RE/MAX

RE/MAX

RE/MAX



Pour les intéressés, voici les détails de l'annonce:

«Absolument splendide! Rare sur le marché propriété de style château dans un quartier très prisé de Terrebonne qui vous offrira l'évasion parfaite de votre quotidien. Facile d'accès par la sortie 35 de l'A 640 à seulement 15 MNS de MTL par le pont A25, 10/12 MNS de Laval. Ce quartier a été conçu en préservant des îlots de verdure, une bande boisée derrière chacune des résidences & plein d'arbres. La ville a exigé des résidents plusieurs contraintes de construction très rigoureuses. Le zonage qui prescrit la construction à faible densité a été fait pour des maisons de grand gabarit où tous les services d'utilité publique sont enfouis. Cette demeure sise sur un terrain boisé & paysagé de plus de 15000PC ne peut que vous offrir le calme que vous méritez. Ses immenses pièces stylées se marient très bien à la richesse de cette construction.



Dès que vous franchirez la porte, vous ne pourrez que remarquer la beauté des lieux avec ses caissons & plafonds hauts. Vous serez charmés par la luminosité abondante & le splendide foyer offrant chaleur et confort à l'aire ouverte du salon et de la salle à manger. La luxueuse cuisine est aussi belle que fonctionnelle avec ses électroménagers encastrés, armoires en merisier jusqu'au plafond, comptoir en granite, îlot central. Le rangement y est vraiment maximisé! La salle familiale possède une grande porte-patio donnant une vue magnifique sur la cour arrière avec sa piscine creusée chauffée au sel & arbres matures. Cette belle maison possède 4 CC et deux bureaux + cinéma maison. Ces deux bureaux ne peuvent être considérés comme des chambres puisqu'il manque des placards mais ont en réalité tout l'espace y est pour en devenir. Il faut dire que la pièce au-dessus du garage est présentement utilisée comme chambre des maîtres où une nouvelle salle de bain attenante a été aménagée avec un endroit prévu pour y faire un grand walk-in. Que dire de sa superbe douche intelligente où l'eau change de couleur. Un second WI pourrait être ajouté dans la chambre puisqu'elle est très grande & surtout magnifique avec son foyer au gaz. Plusieurs options s'ouvrent à vous puisque l'ancienne chambre des maîtres avec WI et SDB attenante avec plancher chauffant est présentement une chambre d'enfant mais pourrait être facilement convertie en domaine des maîtres. La laveuse/sécheuse actuellement dans le WI de cette chambre pourraient également retourner dans la salle d'eau du RDC puisque les installations y sont toujours.



Le sous-sol avec plafond de 8 pieds est aménagé & décoré avec minutie. Vous trouverez 2 CC supplémentaires en plus d'un bureau (qui peut devenir une CC si on y ajoute une garde-robe), une grande salle de cinéma idéale pour réunir toute la famille & une SDB avec une grande douche en verre. Domotique, cabanon de pierre avec toilette & lavabo, installation système de son & speakers dans presque toutes les pièces ainsi qu'à l'extérieur!»



RE/MAX

RE/MAX

RE/MAX

RE/MAX



Luisa Pepe est une chanteuse pop-dance qui a quatre albums et plusieurs singles à son actif dont My Heart Goes Boom, My Suicide (qui fait partie de la bande sonore du film American Mary) et I Wanna Be the One (écrite par Crystal Waters).





Pour plus d'infos, vous pouvez visiter le site de RE/MAX!



RE/MAX

RE/MAX

RE/MAX



Pssst! Parlant de maison, la somptueuse demeure de Martin Matte dans Les beaux malaises est à vendre pour 2 550 000$... et vous devez ABSOLUMENT voir les photos et la LUMIÈRE de la propriété!



Vous aimerez aussi: