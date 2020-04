Cette performance de Marie-Mai et David Laflèche vous donnera des frissons

Marie-Mai et son amoureux David Laflèche nous ont offert un moment rempli d'émotions dimanche soir lors de l'émission spéciale Stronger Together, Tous Ensemble.

Confinée à la maison, la populaire chanteuse a interprété une version acoustique de la pièce Ton histoire, tirée de son plus récent album Elle et moi.



Marie-Mai a également adressé un message d'espoir aux téléspectateurs : «Je voudrais nous féliciter de tous nos efforts. C'est tellement inspirant de voir les gens s'unir et s'entraider, surtout dans une période difficile. Tout va toujours mieux quand on avance tout le monde ensemble. On continue.»



Visionnez ci-dessous la touchante performance du couple :



Stronger Together, Tous Ensemble soutenait les travailleurs de première ligne qui combattent la COVID-19 ainsi que l’organisme Banques alimentaires Canada. On a pu y voir des performances musicales ainsi que des témoignages inspirants de nombreuses personnalités canadiennes qui désiraient rendre hommage à tous ces gens! Revoyez maintenant les moments marquants de cette émission spéciale, avec Justin Bieber, Avril Lavigne et Michael Bublé.





