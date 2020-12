Cette vidéo virale de Damien Robitaille fera votre journée!

Une vidéo de Damien Robitaille est devenue virale partout à travers le monde, cette semaine!



Depuis le début du confinement, le populaire chanteur nous fait plaisir en reprenant plusieurs chansons populaires sur ses réseaux sociaux.



Pour sa nouvelle vidéo, le musicien nous offre une version originale de la pièce Pump Up The Jam du groupe Technotronic!



En quelques heures, les images sont devenues virales sur la toile :



On l'écoute en boucle! Tout comme l'ex-joueur de basket-ball Rex Chapman qui a partagé la vidéo à ses 1 million d'abonnés sur Twitter :



Pump up the jam. Amazing.



Made my day...pic.twitter.com/10612A8cLd