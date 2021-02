Charlotte Cardin : écoutez ses reprises à la guitare de 5 succès!

Charlotte Cardin est notre vedette du jour!



La populaire chanteuse a surpris ses milliers de fans, cette semaine, sur Instagram!



En s'accompagnant à la guitare, l'auteure-compositrice-interprète reprend 5 succès. On pourrait même croire qu'il s'agit de ses propres chansons!



Voici les différents extraits :

Smells Like Teen Spirit

I Will Survive

Closer

Mad World

Mood



On adore sa voix douce et unique! À écouter en boucle toute la journée!



Rappelons que Charlotte Cardin a lancé en janvier dernier une nouvelle pièce intitulée Daddy.



Dans un communiqué, la star avait expliqué l'histoire derrière sa chanson : « Daddy est une chanson qui raconte le moment où on embrasse notre crush près de l’open bar. L’autre crush de notre crush, debout au buffet, voit tout. Notre crush, partagé entre les deux, ne nous laisse aucune autre option que de choisir pour lui. Daddy est une chanson qui raconte le moment où on prend consciemment la mauvaise décision et qu’on s’en réjouit. »

Voyez maintenant le superbe vidéoclip de l'extrait!



Par ailleurs, Charlotte Cardin dévoilera ce vendredi 12 février la chanson Meaningless, un nouvel extrait de son album à venir en 2021. On a très hâte d'entendre ça!



