Charlotte Cardin renversante pour le Vogue Brésil!

Charlotte Cardin est notre vedette du jour!

L'autrice-compositrice-interprète, qui est aussi mannequin, apparaît pour la toute première fois dans le prestigieux magazine de mode Vogue ce mois-ci!

Les photos de la belle Québécoise se retrouvent dans les pages du numéro de mai 2020 du Vogue Brésil.

Charlotte Cardin a annoncé la bonne nouvelle aujourd'hui sur Instagram, déclarant que la séance photo avait eu lieu en décembre dernier. Sur les images, la star est vêtue en Chanel de la tête aux pieds... et elle est tout simplement sublime!

Voici les photos en question (naviguez sur la publication à l'aide des petites flèches blanches, au centre à droite) :

« Mes véritables premières photos dans le VOGUE! Je suis trop excitée! Merci infiniment au Vogue Brésil et à Camila Garcia pour l'adorable article et les photos. On les a prises en décembre sans savoir que ça représenterait à merveille l'ambiance de quarantaine du début 2020. Je vous aime et merci à ma famille Chanel et à Fanny Latour pour les photos. Restez chez vous les amis. »

Wow!

Elle est magnifique!

Charlotte Cardin adore Chanel Paris! Elle portait entre autres un superbe veston rose de la prestigieuse marque lors du Gala de l'ADISQ 2019.

Karine Paradis

Elle a aussi porté un ensemble de tweed à carreaux signé Chanel dans le magazine NUVO il y a quelques mois :

Qu'elle soit en simple t-shirt blanc ou habillée par un grand designer, la Québécoise est toujours au top!

Vous aimerez aussi: