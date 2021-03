Charlotte Cardin : une star internationale partage une de ses chansons à ses 63 millions d'abonnés!

Charlotte Cardin a de quoi être fière, aujourd'hui!



La star internationale Dua Lipa a partagé sa chanson Daddy à ses 63 millions d'abonnés sur Instagram!



Voici une capture d'écran de la story de la chanteuse :

Charlotte Cardin a aussitôt repartagé la publication de Dua Lipa avec des emojis en coeur. À quand une collaboration entre les deux chanteuses?





La pièce Daddy se retrouvera sur Phoenix, le tout premier album de Charlott Cardin, à venir le 9 avril 2021. L'opus est d'ailleurs maintenant disponible en précommande sur toutes les plateformes numériques!



«J’ai toujours été déchirée entre mes réels désirs et ce que j’ai choisi de présenter au monde. Ce conflit intérieur m’a fait sentir très vide dès un jeune âge et est une chose avec laquelle je me bats toujours. La création de cet album m’a pris deux ans, car j’ai commencé son écriture en essayant de garder le contrôle sur ce que je voulais montrer. Il est éventuellement devenu évident, toutefois, que j’avais besoin d’accéder à mes réelles impulsions pour que ma musique (et ma vie, d’ailleurs) ait un quelconque sens. Plus je constatais certaines choses à propos de moi, plus je devenais en colère de ne pas les avoir comprises plus tôt. Ce cycle conflictuel entre la honte et la croissance a donné naissance à Phoenix. Ce fut une libération fondamentale pour moi. L’album aura rempli son but si d’autres, qui comme moi, sont déchirés entre ce que l’on attend d’eux et ce qu’ils sont réellement, ressentent une partie de cette libération à travers mes chansons!», a-t-elle confié au sujet de ce disque fort attendu.





D'ici là, revoyez l'excellent vidéoclip de Daddy ci-dessous :









