Charlotte Cardin vous fera danser avec son nouveau vidéoclip, Daddy!

Charlotte Cardin lance aujourd'hui sa nouvelle chanson Daddy accompagnée d'un superbe vidéoclip!

L'autrice-compositrice-interprète nous propose de danser avec elle au son d'un hymne à l'amour sans filtre!

Avec la chanson Daddy, Charlotte Cardin nous fait vibrer grâce à son timbre de voix unique et envoûtant.

Le vidéoclip nous plonge dans une salle de cinéma au look vintage où la star brille en solo. L'ambiance chaude et feutrée cadre à merveille avec la chanson.

Voici le clip de Daddy, à regarder en plein écran avec le volume au maximum :

Dans un communiqué émis aujourd'hui, Charlotte Cardin explique l'histoire derrière sa chanson :

« Daddy est une chanson qui raconte le moment où on embrasse notre crush près de l’open bar. L’autre crush de notre crush, debout au buffet, voit tout. Notre crush, partagé entre les deux, ne nous laisse aucune autre option que de choisir pour lui. Daddy est une chanson qui raconte le moment où on prend consciemment la mauvaise décision et qu’on s’en réjouit. »

La chanteuse a coécrit la chanson avec Jason Brando et Mathieu Sénéchal.

Au moment d'annoncer sa sortie, aujourd'hui, Charlotte Cardin a déclaré qu'elle et son équipe avaient travaillé sur Daddy pendant deux ans :

Le vidéoclip a été réalisé en collaboration avec Martin C. Pariseau, Ariel Methot et produit par Alex Auray (Colossale).

Daddy est le deuxième extrait de son nouvel album à venir en 2021. Le premier, Passive Aggressive, est devenu un hit dès sa sortie en septembre dernier.

