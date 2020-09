Charlotte Cardin : voyez le vidéoclip envoûtant de Passive Agressive!

Charlotte Cardin est notre star du jour!



La chanteuse dévoile aujourd’hui l’extrait et le vidéoclip Passive Aggressive!



Après les succès majeurs de ses deux EP Big Boy et Main Girl encensés par la critique et plusieurs tournées internationales florissantes, l'auteure-compositrice-interprète présente un tout nouveau son!



La pièce pop aux sonorités eighties a été co-écrite avec Jason Brando, Connor Seidel et Marc-André Gilbert. Il s'agit du tout premier extrait du nouvel album de la vedette, prévu pour l'hiver 2021.



Voyez le vidéoclip réalisé en collaboration avec Jason Brando et produit par Alex Auray (Colossale) :







Passive Aggressive est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques du Québec, ainsi que sur les marchés des États-Unis et de la France.



