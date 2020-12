Charlotte Legault chante La Belle et la Bête et nous donne des frissons!

Charlotte Legault a révélé une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui, dans laquelle elle interprète une chanson de Noël de La Belle et la Bête!



Avec sa voix douce et originale, la populaire comédienne s'approprie totalement la pièce du célèbre film de Disney.



Voici la magnifique reprise de Charlotte Legault :



« Ceci termine ma première session de cours avec @olivier.chagnon ! On s’est permis de rêver avec une chanson de Disney! Je m’ennuie déjà de mes cours. Hâte de reprendre le travail en 2021! », a écrit la vedette en légende de sa publication sur les réseaux sociaux.



On adore son timbre de voix!



Écoutez la version originale de cette touchante pièce ci-dessous :







Charlotte Legault a récemment participé à une séance photo fashion en noir et blanc. Elle a partagé le résultat sur son compte Instagram officiel ce week-end :





Elle est magnifique, n'est-ce pas?

