Christian Marc Gendron de La Voix partage d'adorables photos de sa petite fille

Celui qui a fait frissonner d'émotions la belle Lara Fabian dans la dernière saison de La Voix connaît pour la toute première fois les joies de la paternité!

Eh oui, le chanteur et son amoureuse Manon Séguin ont accueilli leur premier enfant, une petite fille, en octobre dernier.

Fier papa, Christian Marc a partagé de superbes photos de sa «supergirl» Kara via sa page Instagram, dévoilant l'adorable binette de sa petite princesse!





Nul doute, la petite Kara est mignonne comme tout et ses jolis yeux noisettes en feront craquer plus d'un plus tard...

«Mes raisons de garder le moral... 💗 Ça va bien aller!!! 🌈 #cavabienaller #amour #Kara #mafille #monhomme #notrebois #homesweethome #onrestecheznous», dévoile la nouvelle maman.





On se souvient que Manon Séguin est passée à un cheveu de faire partie de la huitième saison de La Voix! En effet, Manon n'a pas été choisie malgré son excellente interprétation du succès Greatest Love of All de Whitney Houston. Cette décision surprenante n'a pas plu aux internautes, qui ont aussitôt pris d'assaut les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement!





Pour notre plus grand bonheur, on se gâte avec un magnifique duo du couple!



Pssst! Découvrez Christian Marc imiter plusieurs chanteurs québécois!

«Un chanteur, six voix masculines québécoise! Je vous ai fait une capsule humoristique sur la Covid-19. Avec les imitations de Robert Charlebois, Gerry Boulet, Éric Lapointe, Dan Bigras, Serge Fiori et Pierre Lapointe. Bien que je prenne la crise très au sérieux, j'avais envie de m'amuser et de vous divertir le temps de quelques chansons... Bon visionnement! Bon courage... Ça va bien aller! Partagez si ça vous dit... »





