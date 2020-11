Christian Marc Gendron, Manon Séguin et leur petite fille lancent l'album Noël à trois

Attention! On passe en mode Noël dans 3-2-1...

HO, HO, HO!!!

Les amoureux Christian Marc Gendron et Manon Séguin ont succombé à la magie de Noël! Avec l'arrivée imminente de la saison froide, le chanteur adoré de La Voix, son épouse et leur petite fille Kara ont décidé de lancer leur tout premier album du temps des Fêtes, Noël à trois.

L'adorable trio est d'ailleurs en vedette dans le vidéoclip Noël à trois, quelques semaines seulement avant que leur petite princesse ne vive son deuxième Noël cette année! Nul doute, la chimie entre Christian et son épouse est flagrante et leurs voix se marient à merveille.





Il n'est pas toujours facile d’écrire une chanson originale de Noël, mais pour ce nouvel opus, trois chansons originales, toutes écrites et composées par Christian Marc Gendron, font également partie du lot. À commencer par Noël à trois, la pièce titre de l’album, le duo souhaitait souligner ce Noël historique de leur petite famille. Cet irrésistible hymne à Noël est comme une lettre envoyée à leur petite Kara et est assurément voué à devenir un classique du temps des Fêtes! Douce, contemporaine et cool, la mélodie de Noël pour la vie accroche un sourire au visage. Enfin, c’est la tristesse, la nostalgie et beaucoup d‘amour que Manon Séguin nous exprime sur la somptueuse ballade Noël sans toi, qu’elle dédie à sa maman décédée il y a quelques années. Une interprétation humble juxtaposée à une thématique moins «hop la vie», soit la douleur ressentie pendant le temps des Fêtes après la perte d’un être cher.





Parmi les 12 titres, on trouve des classiques – des plus traditionnels aux plus récents, dont le puissant Minuit, chrétiens, interprété pour la première fois par une femme, une touchante version de Glory Alleluia, ainsi qu’un Joyeux Noël en mode Big Band. On y retrouve également les succès Jingle Bells et It’s beginning to look a lot like Christmas. Avec l'aide du réalisateur Christian Turcotte, le couple nous plonge dans les ambiances feutrées de Bing Crosby et puissantes d’Harry Connick Jr pour notre plus grand plaisir.





Vous pouvez d'ailleurs revivre le lancement de l'album Noël à trois en compagnie de Manon Séguin, Christian Marc Gendron et Mario Pelchat (qui a produit l'album)!

Noël à trois est disponible sur toutes les plateformes dès maintenant!



