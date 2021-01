Claude Bégin présente un nouveau clip avec son groupe, Accrophone!

Claude Bégin et Eman, qui forment le duo Accrophone, lancent un tout nouveau vidéoclip aujourd'hui!

La chanson, lancée exceptionnellement en parallèle de leur groupe habituel Alaclair Ensemble, s'intitule On cherche plus on trouve.

Vous l'aurez deviné, le clip a été tourné avant que Claude Bégin se lance dans l'aventure Big Brother Célébrités.

On cherche plus on trouve nous permet de voir des tonnes d'archives vidéos d'Accrophone. Les deux complices ont décidé de faire du hip-hop ensemble dans les années 90 et ont longtemps oeuvré en duo avant de joindre Alaclair Ensemble. On peut donc voir des images de Claude Bégin et Eman quand ils étaient très jeunes!

Voici le vidéoclip en question, à regarder en plein écran avec le volume au maximum :

« L’instant d’un single, le duo hip-hop Accrophone refait surface afin d’offrir une chanson qui saura donner le sourire en ce début d’année 2021. Accrophone a souvent été porteur de lumière dans son œuvre. Cette chanson souligne à sa façon l'infatigable amitié d’Eman et Claude Bégin, mais se veut aussi un regard sur la résilience et la force qui se trouve en chacun de nous pour passer par-dessus les obstacles qui se dressent sur la route », peut-on lire sous la vidéo sur YouTube.

C'est drôlement bon! Et quelle bouffée de nostalgie de voir toutes ces archives vidéos!

La chanson est disponible dès maintenant sur iTunes et sur les différentes plateformes de musique en streaming.

Psssttt..! Au niveau personnel, on chuchote que Claude Bégin et Lysandre Nadeau se fréquentent à l'intérieur de la maison Big Brother Célébrités. Découvrez tous les détails sur cette histoire croustillante!

