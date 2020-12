Coeur de Pirate célèbre un an d'amour avec une superbe photo de couple

Coeur de Pirate a illuminé notre fil d'actualités Instagram, aujourd'hui, avec une magnifique photo de couple!

L'autrice-compositrice-interprète et son amoureux, Marc, célèbrent leur premier anniversaire en ce 2 décembre 2020.

À la base, leur première rencontre n'était pas supposée être romantique. Finalement, un an plus tard, Coeur de Pirate et son beau Marc ont eu le coup de foudre et filent maintenant le parfait bonheur!

Voici la publication de la star québécoise soulignant cette date importante :

:

« 365 jours depuis notre premier rendez-vous qui a fini par être une date, finalement. »

On craque! Ils sont tellement beaux, tous les deux!

C'est la deuxième fois que Coeur de Pirate parle ouvertement de cette nouvelle relation amoureuse.

Il y a deux semaines, elle partageait plusieurs photos de Marc Flynn à l'occasion de son anniversaire. Avec les images, la chanteuse a écrit un petit mot rempli d'amour :

« Joyeux anniversaire à l'homme qui m'a fait oublier que j'étais une personne difficile à aimer. Ce n'était vraiment pas une année facile, mais tu t'en sors tous les jours. Je suis heureuse de voir ton courage, ton ambition et ton empathie grandir au fil du temps. Merci d'avoir accepté d'aller chez Home Depot avec moi la première fois. À beaucoup d'autres [anniversaires]! Je t'aime »



On souhaite tout le bonheur du monde aux tourtereaux!

