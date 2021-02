Coeur de Pirate interprète une nouvelle chanson à Tout le monde en parle!

Coeur de Pirate est notre vedette du jour!



La populaire chanteuse était de passage à Tout le monde en parle, dimanche soir, et a interprété une toute nouvelle chanson. La pièce, intitulée Complainte dans le vent, se retrouvera sur son prochain album.



Afin de nous permettre de revoir ce moment touchant, l'émission a partagé l'extrait sur Instagram :

Coeur de Pirate a révélé sur le plateau de Guy A. Lepage que Dare to Care Records porte maintenant le nom de Bravo musique. Rappelons que l'auteure-compositrice-interprète a fait l'acquisition de la maison de disque en janvier dernier. Elle y occupe les fonctions de présidente et directrice artistique, tout en poursuivant sa carrière artistique.



« Je suis très enthousiaste à l'idée de débuter ce nouveau chapitre de la belle histoire de Dare To Care Records. J'ai beaucoup d'idées pour l'avenir de l'étiquette, mais ma priorité demeure d'offrir un environnement sain et inclusif pour permettre à nos employé.e.s de s'épanouir et à nos artistes de se développer pour continuer à faire rayonner la culture d'ici », avait expliqué l'artiste dans un communiqué.



On vous invite à jeter un coup d'oeil à la page Instagram officielle de Bravo musique pour y découvrir tous ses artistes!



