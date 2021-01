Coeur de Pirate est la nouvelle propriétaire de Dare To Care Records!

Coeur de Pirate a annoncé une nouvelle très excitante, à ses fans, aujourd'hui!



La chanteuse est maintenant la nouvelle propriétaire de Dare To Care Records. Cette entente survient à l'issue des discussions initiées à l'été dernier, entre l'autrice-compositrice-interprète et l'actionnaire de l'étiquette Eli Bissonnette.



Associée à Dare To Care Records depuis les débuts de sa carrière en 2008, Coeur de Pirate reprend ainsi les rênes de l'entreprise où elle occupera désormais les fonctions de présidente et directrice artistique, tout en poursuivant sa carrière artistique.



« Je suis très enthousiaste à l'idée de débuter ce nouveau chapitre de la belle histoire de Dare To Care Records. J'ai beaucoup d'idées pour l'avenir de l'étiquette, mais ma priorité demeure d'offrir un environnement sain et inclusif pour permettre à nos employé.e.s de s'épanouir et à nos artistes de se développer pour continuer à faire rayonner la culture d'ici », explique Coeur de Pirate dans un communiqué.



Rappelons que Cœur de Pirate avait évoqué son souhait de racheter Dare To Care l'été dernier après que plusieurs artistes et le patron de l’endroit aient été visés par des allégations d’inconduites sexuelles.



Vous aimerez aussi :